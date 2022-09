Reprodução/YouTube - 27.09/2022 André Lara Resende se reuniu com Lula

O economista André Lara Resende , conhecido por ter participado da formulação do Plano Real , comunicou seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições 2022 . O manifesto ocorreu durante um ato com representantes da sociedade civil, que contou com a presença do petista.



“Essa aliança é uma tentativa de voltar o Brasil à normalidade democrática, ao seu papel importante na cena internacional, em relação à questão ambiental, de reintegração nos mercados internacionais, de revisão das finanças internacionais”, afirmou o economista no seu discurso.

Resende declarou que é preciso “restabelecer a noção de normalidade democrática e institucional no País” e acredita que Lula terá total capacidade para reunir lideranças democráticas para afastar os problemas criados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca à reeleição.

“É importantíssima a eleição imediata do presidente Lula para que possamos passar imediatamente a pensar no futuro, não continuar com mais algumas semanas penosas de uma campanha agressiva e raivosa no País”, acrescentou André Lara Resende.

As pessoas presentes também aproveitaram o momento para relembrar de líderes que participaram de ações para defender a democracia no Brasil, como o presidente Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Mario Covas, entre outros.

André Lara Resende pode participar de um eventual governo Lula (PT)?

André Lara Resende é conhecido por ter ligação com lideranças históricas do PSDB, tanto que foi presidente do BNDES durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, no governo Itamar Franco, quando FHC era ministro da Economia, participou da formatação do Plano Real.

Em 2014, foi conselheiro econômico de Marina Silva. De lá para cá, não participou ativamente de nenhuma campanha, mas resolveu se manifestar a favor de Lula neste ano.

Porém, ele deixou claro que não há nenhuma conversa sobre ocupar algum cargo em um eventual governo petista. O economista aproveitou para criticar o teto de gastos. “Um equívoco”, falou. “É uma camisa de força, que estrangula os investimentos e inviabiliza o crescimento do país”.

