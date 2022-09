Reprodução/Twitter Homem tenta entrar nu em fórum de justiça na Espanha

Um homem tentou entrar nu em no Fórum de Justiça da cidade de Valência, na Espanha , nesta terça-feira (27). Informações da mídia espanhola são de que ele foi condenado por exibicionismo.



Alejandro Colomar teria tentado entrar pelado em uma delegacia de polícia. O advogado do homem informou que o primeiro julgamento foi perdido em primeira instância no Tribunal Provincial, e está pendente de recurso no Supremo Tribunal.

Imagens que viralizaram na internet mostram que o espanhol foi barrado por seguranças assim que chegou no local. Logo em seguida, ele foi cercado por 5 policiais e foi obrigado a se vestir.





"Não acreditamos que seja obsceno andar nu na rua. Masturbar-se ou praticar atos obscenos é. Entendemos que andar nu é exercer a liberdade ideológica", explica Pablo Mora.



Alejandro não foi condenado criminalmente. Isso implica que o homem sofreu punições administrativas e terá de pagar uma multa. As puniçõs seriam mais graves somentes se o ato de nudez fosse registrado na presença de menores de idade.

“A maioria das sanções que são impostas não costuma ser criminal, mas por violação do artigo 37 da chamada Lei da Mordaça, que sanciona o exibicionismo obsceno quando não é crime, ou seja, quando não ocorre diante de menores", afirma o advogado de Colomar.