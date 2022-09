Montagem Ciro não pretende poupar Lula

A direção do PT ordenou que apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva ignorem o candidato à Presidência da República Ciro Gomes ( PDT ). O objetivo é não criar atritos com lideranças pedetistas e evitar tirar o impacto das críticas em cima do presidente Jair Bolsonaro (PL). A maior preocupação da sigla é afastar os eleitores do ex-governador do Ceará, evitando a vitória no primeiro turno das eleições 2022 .



Os ataques promovidos pelo pedetista irritaram alguns grupos do Partido dos Trabalhadores, que cobraram uma reação da cúpula petista. Porém, a presidente Gleisi Hoffmann determinou que não houvesse nenhum contra-ataque para não transformar Ciro em “vítima”.

“A presidente foi muito clara que nossas críticas precisam ser em cima do Bolsonaro. Quando algum ataque do Ciro extrapolar, aí a determinação é que apenas responda para se defender. A estratégia é deixá-lo falando sozinho”, explica um dos coordenadores da campanha de Lula.

O PT acredita que pode vencer no primeiro turno, mas reconhece que há chance também de ter um segundo. Desta forma, é visto com enorme importância não afastar os eleitores de Ciro Gomes da campanha do ex-presidente da República.

“Todos já perceberam que o Ciro quer ocupar o espaço de opositor de um governo PT. A gente enxerga como um equívoco, mas respeitamos a decisão dele. Só que temos pontes com lideranças do PDT e queremos o partido com a gente para reconstruir esse país”, diz o coordenador.

Evitar briga com Ciro é estratégia para o futuro

Não é segredo para ninguém que Lula tem grande consideração por Ciro Gomes, mas o PT tem evitado um embate com o pedetista também para não criar atrito com o PDT. Todos sabem que Carlos Lupi, presidente da sigla, é um dos maiores defensores do ex-governador.

Porém, Lupi também é visto como uma figura pragmática e que coloca as decisões do partido acima de qualquer coisa. Por isso o objetivo dos petistas mantê-lo por perto para que os pedetistas estejam na base governista.

“Não queremos o PDT apenas na base governista. Queremos o PDT na construção do país nos estados e municípios. É um parceiro de longa data. O nosso recado é muito claro”, completa o coordenador.

