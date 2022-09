Janaina Santos/Divulgação - 20.07.2022 Rogerio Carvalho é candidato do PT ao governo de Sergipe

Rogério Carvalho (PT) está na liderança da corrida pelo governo de Sergipe. Segundo a pesquisa do Atlas divulgada nesta segunda-feira (26), o candidato petista chegou a 22,7% das intenções de fotos. O governista Fábio Mitidieri (PSD) aparece na segunda posição, com 18,6%.

O senador Alessandro Vieira (PSDB) chegou a 15,4%, seguido por Nuilly Campos (PSOL), com 4,8%. Os demais candidatos não chegaram a 1% dos votos.

No cenário com Valmir de Francisquinho (PL), que segue com a candidatura impugnada pela justiça , os números ficariam assim: Francisquinho (35,3%); Rogério Carvalho (19,4%); Fábio Mitidieri (15,2%) e Alessandro Vieira (PSDB) com 9,1%.

Votos brancos e nulos somaram 2,7%. Não souberam ou não respondeu, 12,4%.

A pesquisa ouviu 1.622 pessoas entre os dias 17 e 22 de setembro em Sergipe. A margem de erro é de 2,5% pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe sob o protocolo de número SE-09862/2022.