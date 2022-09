Reprodução/TV Globo - 26.09.2022 Vias expressas, como a Linha Vermelha, precisaram ser interditadas devido ao tiroteio

Na manhã desta segunda-feira (26), um intenso tiroteio assustou moradores no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro , o que fez com que duas das principais vias da cidade fossem fechadas.

Uma operação conjunta entre policiais civis e militares começou nas primeiras horas do dia e, até o momento, a PM confirmou a morte de três suspeitos durante o confronto. Além disso, um dos criminosos com mandado de prisão em aberto ficou ferido, e dois fuzis, uma pistola e uma granada foram apreendidos. O socorro foi feito ao Hospital Federal de Bonsucesso.

Segundo informações do jornal O Dia , os motoristas que passavam pela Linha Vermelha precisaram se abrigar atrás de muretas de contenção da pista para fugir dos tiros .

A PM afirmou que a Secretaria de Estado de Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Polícia Civil fazem uma operação conjunta no Complexo da Maré para conter tentativas de investidas de uma facção criminosa contra outra nesta região.

Já na Vila do João e na Vila dos Pinheiros, atuam policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Para resguardar a população que trafegava na via, policiais militares do 22ºBPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) interromperam o fluxo da Linha Vermelha, de maneira preventiva.

Ainda segundo o jornal, clínicas e unidades de ensino foram fechadas devido ao tiroteio .

O Centro Municipal de Saúde Vila do João e as clínicas da família Augusto Boal, Adib Jatene e Jeremias Moraes da Silva, localizadas na região, interromperam o funcionamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 35 escolas foram fechadas e estão prestando atendimento remoto.

Além disso, a Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ) decidiu suspender as aulas da manhã de hoje no campus Cidade Universitária.

