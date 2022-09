Alan Santos/ PR Damares Alves diz se identificar com extrema direita italiana

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), disse se identificar com o Integralismo, movimento de extrema-direita criado nos anos 30 no Brasil e inspirado na ideologia fascista. Damares tem usado em sua campanha o slogan “Deus, Pátria, Família e Liberdade", uma versão estendida do lema dos camisas-verdes “Deus, Pátria e Família”.

"O movimento integralista, pelo que conheço, defende Deus, pátria, família e essa é a minha bandeira. Eu sou religiosa, sou cristã, sirvo a um Deus vivo e poderoso. Pátria, eu amo esta nação. Você sabe disso, o que eu faço pelo meu país? Eu oro pela minha nação desde os seis anos de idade", disse a ex-ministra de Bolsonaro.

Movimento no Brasil

Fundado por Plínio Salgado (1895-1975), o Integralismo foi um movimento nacionalista inspirado no fascismo italiano. Os integralistas defendiam um Estado centralizador e autoritário e a organização da sociedade em corporações, ao modo fascista.

A organização, considerada a maior organização de extrema-direita que o Brasil já conheceu e que chegou a reunir centenas de milhares de militantes entre 1932 e 1937, também descredibilizavam a democracia.

Criada em 2005, a Frente Integralista Brasileira, um dos principais grupos de apoio ao movimento de extrema-direita no país, endossa a candidatura de Damares.

"Esse movimento se identifica comigo porque as minhas pautas são muito parecidas com as deles. Se eu disser que tem até esquerda recomendando voto em mim porque eu defendo crianças (...) as minhas pautas são muito claras e os diversos movimentos têm manifestado apoio a minha candidatura", afirmou Damares.



