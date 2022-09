O candidato a deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro , usou sua conta no Twitter para parabenizar a italiana Giorgia Meloni, líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI), por sua vitória nas eleições italianas desse domingo (25).

Giorgia Meloni é vencedora das eleições parlamentares deste domingo na Itália e afirmou que os cidadãos deram uma “indicação clara” com o resultado do pleito e prometeu governar para “unir” o país.

“Parabéns Giorgia Meloni, que será a primeira mulher a governar a Itália, mas você vai ouvir da mídia que o “fascismo da ultradireita” venceu. Assim como o Brasil, a Italia agora é “Deus, patria e família”, escreveu.

🇮🇹Nova Primeira Ministra da Itália é Deus, pátria e família.



Ela é a 1ª mulher nesta posição na Itália. Sucesso @GiorgiaMeloni 👏 pic.twitter.com/ZqTyJnfql5 — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 26, 2022

O filho do presidente Jair Bolsonaro é amigo de longa data de Matteo Salvini, líder de outro partido de ultradireita, a Liga, que está na coalizão com Meloni, mas que não foi bem na disputa eleitoral deste domingo.

