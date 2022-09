Reprodução - 19.09.2022 BTG/FSB: Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro tem 35%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está liderando as intenções de voto com 10 pontos percentual de vantagem contra Jair Bolsonaro (PL). O petista está com 45% das intenções de voto no 1º turno contra 35% de Bolsonaro. Os números são da pesquisa BTG/FSB, que foi divulgada nesta segunda-feira (26).

Em relação ao levantamento anterior, realizado de 16 a 18 de setembro, Lula cresceu 1 ponto percentual dentro da margem de erro. Bolsonaro manteve o mesmo percentual. Confira:

José Maria Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram na pesquisa.

Segundo turno

Na simulação de um 2º turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos e o presidente ficaria com 40%. Na semana passada, o placar era 52% a 39% para o ex-presidente.

Segundo a pesquisa, Bolsonaro lidera a rejeição entre os candidatos, com 56%. É seguido por Ciro Gomes, com 52% de rejeição.

