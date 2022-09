Montagem Ex-presidente segue em primeiro lugar

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou sua diferença em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, segundo nova pesquisa XP/ Ipespe , divulgada nesta sexta-feira (23). A distância entre os dois primeiros colocados saiu de 15% para 17%.



De acordo com o relatório apresentado pelo instituto, o petista foi escolhido por 54% dos entrevistados contra 37% que preferem o atual chefe do executivo federal. No levantamento anterior, o ex-presidente tinha alcançado 53% das intenções de votos ante 38% de Bolsonaro.

Quando os números são passados para os votos válidos, Lula possui 59% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 41%.

Ao longo desta semana, além da Ipespe, as pesquisas Ipec, Datafolha, Quaest, PoderData, Atlas e FSB mostraram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva crescendo e abrindo distância em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Especialistas apontam que o petista está conseguindo conquistar a preferência dos eleitores indecisos.

O instituto Ipespe entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. O nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-08425/2022. O levantamento foi encomendado pela XP Investimentos e custou R$ 84 mil.





Primeiro turno, segundo levantamento da Ipespe

Lula atingiu 46% das intenções de voto. No levantamento anterior, o ex-presidente tinha alcançado 43%, ou seja, um crescimento de três pontos percentuais. Já Bolsonaro manteve os 35% em comparação com a pesquisa anterior.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) tinha 9% no relatório passado e agora tem 7%, uma queda de 2%. A senadora Simone Tebet (MDB) saiu de 5% para 4%, ocupando a quarta posição. Soraya Thronicke (União Brasil) foi citada por 1% dos entrevistados.

Felipe D’Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (UP), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam totalizam 2%.

O levantamento da Ipespe mostra o petista com 49,5% dos votos válidos contra 37,6% de Bolsonaro. Ciro Gomes registrou 7,5%, Tebet obteve 4,3% e Soraya anotou 1,1%.

