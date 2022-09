MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

As eleições gerais brasileiras de 2022 registraram o número mais alto de candidatas femininas em ao menos 20 anos. O nível de participação de mulheres, neste ano, supera o dos pleitos anteriores tanto em valores absolutos, quanto em proporção do total.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , as mulheres representam 33,81% (9.239) das candidaturas aptas, que são aquelas que cumpriram com todos os critérios legais e formais e foram deferidas pela Justiça Eleitoral.

Em 2018, as mulheres representaram 31% (8.075) das candidaturas aptas. Já em 2014, correspondiam a 28,81% (6.331).

Nas eleiçoes de 2022, o número de candidatas que se declaram negras bateu recorde. Foram 1.706 registros deferidos, o que equivale a 18,47% de todas as candidaturas femininas. Em 2018 esse número era de 1.086, e de 647 em 2014 .





Na corrida pela presidência da República, quatro mulheres estão na disputa. Também houve recorde entre as que se declaram indígenas, foram 77 neste ano. Número que supera as 48 candidaturas de 2018 e as 25 de 2014.

Ao todo, as Eleições 2022 têm 27.329 candidaturas aptas. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro.

