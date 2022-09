Reprodução - 22.09.2022 O empresário Luiz Henrique Crestani sorri com uma arma em mãos próximo a um alvo com a imagem do ex-presidente Lula com a frase "Atire no ladrão"

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o empresário bolsonarista Luiz Henrique Crestani, de Santa Catarina, aparece ao lado da esposa praticando tiro ao alvo — a imagem do alvo é do ex-presidente e candidato ao Executivo Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ).

No vídeo intitulado "Quem é o ladrão", Crestani aparece com uma espingarda semi-automática de alto calibre dizendo: "Vamos inaugurar hoje aqui, eu e a Patrícia, minha esposa, um alvo novo do clube de tiro. Qual que é o ladrão? Eu tô na dúvida [risos]. Vamos ver onde que a arma pega"

Após atirar, o bolsonarista volta a aparecer no vídeo e comenta: "Agora eu não sei qual que é o ladrão aqui. Pegou tiro em tudo que é lado. O ladrão é o de lá ou o de cá? Bota aí nos comentários."

Pouco tempo depois, após a repercussão e criticas nas redes o empresário excluiu o vídeo e publicou uma nota de esclarecimento.

No texto, Luiz Henrique afirma que as suas redes sociais são de uso particular, e afirmou que não é "a favor da violência e nem de agressões a quem quer que seja, prezando sempre pelos valores morais e da família". Ele, ainda, disse que o desenho usado como alvo para a prática de tiro tem "caráter recreativo, sem cunho político".

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Crestani é dono do Luke Group, empresa que atua com logística, engenharia, restaurantes e clubes de tiro.

Leia a íntegra da nota:

“Eu Luiz Henrique Crestani, considerando a propagação de imagens divulgadas em minha rede social particular, contendo um desenho na prática de tiro, deixo claro que não sou a favor da violência e nem de agressões a quem quer que seja, prezando sempre pelos valores morais e da família.

“Este desenho utilizado na prática de clube de tiro está restrito as atividades internas e não deve ser entendido com qualquer outra conotação, sendo apenas usado em caráter recreativo, sem cunho político. Deixo também claro que o local onde o vídeo foi gravado é ambiente controlado, com instrutor de tiro presente e que defendo a prática e uso consciente de armas, mas tudo dentro da legalidade. Por isso, entendendo que o vídeo possa gerar repercussão para além do que foi concebido já promovi sua retirada das redes sociais.

“Por fim manifesto de maneira pública que embora nossa posição política seja antagônica, isto não significa em hipótese alguma que incitamos a prática de atos que desrespeitem os valores legais constituídos em nosso país”.

