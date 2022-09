Reprodução - 19.09.2022 38% rejeitam votar em Lula; 51% em Bolsonaro, diz PoderData

A taxa de eleitores que se recusam a votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) variou 3 pontos percentuais para baixo em uma semana, segundo pesquisa do PoderData, realizada de 18 a 20 de setembro de 2022. Agora, 38% dos eleitores não votariam no petista "de jeito nenhum".

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é mais rejeitado, com 51%. Ele permanece estável desde a rodada de 13 a 15 de março, registrando sempre variações na margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais.

A pesquisa também perguntou para os entrevistados sobre em quem pretendem votar na eleição presidencial. No 1º turno, Lula tem 44% e Bolsonaro, 37%.

Ambos os candidatos registraram oscilações positivas nas taxas de pessoas que veem cada um deles como única opção de voto. Agora, 45% dizem que Lula é o “único em quem votaria”, alta de 2 pontos percentuais em uma semana.

Bolsonaro cresceu gradualmente 6 pontos percentuais nesta taxa desde o início de julho e está em 38%.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo PoderData. Os dados foram coletados de 18 a 20 de setembro de 2022, por meio de ligações telefônicas. Foram 3.500 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00407/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.