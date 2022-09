Reprodução: ALESP - 14/09/2022 Douglas Garcia atacou Vera Magalhães após o debate da TV Cultura

O Ministério Público Eleitoral de São Paulo denunciou, nesta quinta-feira (22), o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), pelo ataque realizado contra a jornalista Vera Magalhães após o debate entre os candidatos ao governo do estado promovido pela TV Cultura.



A denúncia foi oferecida ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Após o ataque, que aconteceu no dia 13 de setembro, Garcia virou alvo do Ministério Público Federal de SP e do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa.

Alexandre de Moraes , presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), já havia determinado que a Procuradoria Eleitoral analisasse o ocorrido. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, instaurou um procedimento criminal contra o deputado estadual.

O parlamentar só pode ser processado por um procurador-geral de Justiça, já que ele tem mandato ativo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



Relembre o caso

A jornalista Vera Magalhães sofreu diversas agressões verbais e foi hostilizada pelo deputado Douglas Garcia após o término do debate na TV Cultura entre candidatos ao governo de São Paulo.

Em um vídeo gravado pelo próprio parlamentar, que é apoiador do atual presidente do país, ele aparece reproduzindo falas do presidente chamando Vera Magalhães de 'vergonha para o jornalismo brasileiro', além de reproduzir uma notícia falsa em relação a remuneração de Vera na TV Cultura.

Este senhor é deputado estadual bolsonarista em SP. Se chama Douglas Garcia. Veio me xingar, me agredir, enquanto eu estava sentada no debate. É assim que essas pessoas trAtam a imprensa pic.twitter.com/bIAmzhTnWO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

Eleito em 2018, com 74.000 votos, Garcia, de 28 anos, foi ao debate acompanhado pela comitiva do ex-ministro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato a governador de São Paulo.

Vera Magalhães afirmou, em entrevista à GloboNews, que o deputado estadual agiu "deliberadamente e premeditadamente".

"A gente está vivendo uma escalada de violência contra jornalistas, notadamente contra jornalistas mulheres . E isso nos coloca num lugar de um país, que tem a sua democracia já maculada, já ameaçada. Eu acho que a gente não pode condescender com isso", disse Vera.

Esta não foi a primeira vez que ele atacou a jornalista. Em 2020, ele afirmou que ela recebia para falar mal do governo de Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.