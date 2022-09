Reprodução 21/09/2022 A Fundação FHC é um centro de memória e debates sobre democracia e desenvolvimento; na foto, o diretor-geral da entidade, Sergio Fausto

O diretor-geral da Fundação FHC, Sergio Fausto, afirmou que vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição. Segundo Fausto, a escolha do petista já no 1º turno seria pela ameaça à democracia e a crise ambiental.

“Estamos diante da mais séria ameaça à democracia desde que ela foi reconquistada quase 40 anos atrás. E da maior crise ambiental da nossa história, que põe em risco a Amazônia e o nosso lugar no mundo”, disse o cientista político.

Fausto ainda afirmou que o Brasil precisa de uma “ampla frente de forças políticas para assegurar a democracia, defender o meio ambiente e recuperar o respeito pelo Brasil no sistema internacional”. E, “neste momento, Lula se mostra o mais apto para liderá-la.”

A Fundação FHC foi criada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em maio de 2004. Trata-se de um centro de memória histórica e de debates sobre a democracia e o desenvolvimento.

O PSDB foi o principal adversário do PT em 1994, quando FHC foi eleito presidente pela 1ª vez. Lula tem tentado atrair o apoio de tucanos descontentes com a situação do partido. O vice de sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), é egresso do PSDB.

