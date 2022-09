Reprodução Lula e Henrique Meirelles

Henrique Meirelles (União Brasil) anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) já no primeiro turno das eleições 2022 e participou de um ato ao lado do petista na última segunda-feira (19). A presença do ex-ministro da Fazenda no evento promovido pelo Partido dos Trabalhadores animou o mercado financeiro e se criou uma expectativa para que ele faça parte de algum ministério de um eventual governo do ex-presidente.



Alguns empresários da Faria Lima procuraram nomes importantes da campanha de Lula para saber se existe alguma chance de Meirelles ocupar algum cargo na gestão petista. Os aliados do ex-governante avisaram que, neste momento, não há indício que o ex-presidente do Banco Central esteja no governo federal a partir de 2023.

A explicação é que o ex-presidente tem sinalizado que quer novos nomes para ocupar ministérios. Na visão do líder nas pesquisas, seu principal objetivo é ter figuras capazes de passar uma imagem mais moderna para o Brasil e que apresente ideias inovadoras.

Interlocutores afirmam que Lula gosta muito de Meirelles, mas sabe que o ex-ministro ficou muito ligado a imagem de Michel Temer (MDB), o que criaria conflitos para criticar, por exemplo, o teto de gastos e a reforma trabalhista.

“O Meirelles foi muito criticado pelo PT durante o governo Temer. Por mais que a gente esteja fazendo pontes para governar, não pegaria muito bem tê-lo em um cargo de primeiro escalão”, explica um coordenador da campanha.

Além disso, o ex-ministro fez parte do governo João Doria (PSDB), deixando-o próximo da terceira via. “Ele é uma pessoa competente no que se propõe a fazer, mas ninguém acredita que o Lula o escolherá para qualquer ministério. O presidente escuta muito o grupo para tomar suas decisões”, acrescenta.

Apoio de Meirelles a Lula mexe com o mercado

Meirelles criticou o governo Bolsonaro e avisou que votará em Lula para recuperar o Brasil. O mercado financeiro se animou com a informação e se iniciou uma torcida para que ele faça parte de um eventual governo petista.

Não se sabe se o ex-ministro tem alguma expectativa de ser chamado para ocupar algum ministério.

