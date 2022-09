Divulgação Ciro Gomes

A reta final da campanha tem causado dores de cabeça para Ciro Gomes dentro do PDT . O presidenciável não está nem um pouco satisfeito com o isolamento que um grupo de pedetistas está fazendo contra ele nas eleições 2022 . A reclamação chegou até o presidente da sigla, Carlos Lupi , que tem tratado os não adeptos do ex-governador do Ceará de “traidores”.



Nos últimos dias, lideranças estão preocupados com o desempenho da legenda nas urnas eletrônicas e iniciaram um movimento para se afastarem do ex-ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alguns estão se posicionando de forma neutra, enquanto outros assumiram que votarão no ex-presidente já no primeiro turno.

Ciro tem dito publicamente que chegará ao segundo turno, mas internamente assumiu que não conseguirá alcançar o presidente Jair Bolsonaro (PL). O objetivo dele é ficar em terceiro lugar e próximo dos dois dígitos para se manter fortalecido em uma futura eleição.

No entanto, sem o apoio de uma ala do PDT, dificilmente ele conseguirá evitar o esvaziamento dos seus votos. Sua campanha tem identificado o movimento do voto útil a favor do petista. “Quando começa esse tipo de ação do eleitor, não há candidato que consiga segurar”, diz um candidato da sigla.

Mesmo dizendo publicamente que, caso perca a eleição deste ano, não irá mais concorrer a nenhum cargo público, Ciro sonha em estar no pleito presidencial de 2026. Mas sua equipe tem dito que ele não pode terminar abaixo de Tebet e com menos de 5% dos votos válidos.

Ciro Gomes e os “traidores”

O presidenciável reclamou com Carlos Lupi da manifestação de algumas lideranças do PDT a favor de Lula. O presidente do PDT tem afirmado que há traidores na sigla e há possibilidade de punições, como expulsões.

“Só que muitos estão indo para o lado do Lula porque perceberam que ele tem a maior chance de vencer. Então muitos querem se eleger e manter o PDT forte. O PDT tem um projeto que o Ciro foi inserido, não ao contrário. Então temos que pensar no partido acima de tudo”, diz um candidato da legenda.

