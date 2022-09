Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 04/08/2022 Deputado David Miranda (PDT-RJ) em plenário

Na manhã desta terça-feira (20), o marido do deputado federal David Miranda (PDT-RJ) , o jornalista Glenn Greenwald , anunciou que eles vão pedir à Justiça Eleitoral a retirada da candidatura do parlamentar à reeleição neste ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Greenwald disse que a decisão foi "extremamente difícil" de ser tomada. "Eu disse desde o começo da internação dele, no dia 6 de agosto , que a única pessoa que deveria tomar decisões sobre a candidatura do David é o David. Infelizmente, isso não é nossa realidade", afirmou.

"A decisão caiu em cima de mim, eu consultei todas as pessoas próximas do David, e todo mundo entrou em consenso que essa [a retirada da candidatura] é a única decisão a ser tomada", continuou.

Na gravação, o jornalista disse acreditar na campanha planejada pelo marido para as eleições , mas que, como ele não conseguiu, de fato, fazer campanha nenhum dia, seria injusto com os eleitores e com o próprio David manter a candidatura.

"A única prioridade que o David tem que ter é a sua recuperação completa para que ele possa ter uma vida longa e com todas as suas capacidades", acrescentou.

Miranda completou seis semanas internado em um hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticado com uma infecção gastrointestinal. O marido do deputado relatou, à época, que o parlamentar foi a um evento, sentiu fortes dores na região do estômago e precisou ser encaminhado a uma emergência.

Greenwald lembrou que Miranda tomou uma "decisão difícil" de deixar o PSOL pelo PDT, por acreditar na plataforma da legenda e de seus líderes, como o candidato ao Planalto Ciro Gomes e o candidato ao governo do Rio Rodrigo Neves.

No Twitter , Ciro Gomes mandou votos de carinho e solidariedade ao deputado e à família. "Tenho toda certeza de que o David, em breve estará plenamente recuperado e pronto para continuar ajudando o Brasil e os brasileiros. Força, meu irmão!", escreveu.

Meu carinho, força e solidariedade ao @davidmirandario , @ggreenwald e toda a família. Tenho toda certeza de que o David, em breve estará plenamente recuperado e pronto para continuar ajudando o Brasil e os brasileiros. Força, meu irmão! https://t.co/OmSISe1hyg — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 20, 2022





