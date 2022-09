Nelson Jr. /STF - 09.09.2020 Ministra Rosa Weber, do STF

A ministra Rosa Weber elencou o combate às violações de direitos humanos, as minorias, o meio ambiente, e o enfrentamento ao trabalho escravo e infantil como prioridades de sua gestão como presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) .

Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada e, por isso, também comanda o CNJ.

Em sua primeira sessão como presidente do Conselho, a ministra afirmou que tem como objetivo promover a melhoria da prestação dos serviços do Judiciário à população.

Rosa Weber disse que pretende conduzir a atuação do Conselho Nacional de Justiça com dois eixos básicos. O primeiro foco é nos "direitos humanos e meio ambiente — vida, educação e sobrevivência e convivência humanas". O segundo eixo é a atividade "raiz do Judiciário: a eficiência na prestação jurisdicional".

A ministra também destacou a ampliação dos mecanismos de erradicação do sub registro da identificação civil e de paternidade, e localização de pessoas desaparecidas, e ações relacionadas à infância, trabalho, previdência e família.





Weber indicou que pretende dar prioridade às minorias e pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade.

"Não pode a gestão deste Conselho, atendo às justas e legítimas expectativas dos cidadãos, descuidar do tratamento prioritário à sua inserção no meio social e no ambiente físico, sem perder de vistam diante das marcantes desigualdades que marcam a sociedade brasileira, tantos brasis dentro do Brasil, as minorias, em especial as estigmatizadas pela condição de vulnerabilidade", disse a ministra.

