Reprodução/Youtube PT - Partido dos Trabalhadores 17.09.2022 TSE veta impulsionamento do site Lulaflix, mas não o desativa

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu manter o site 'Lulaflix.com.br' no ar, mas vetou o impulsionamento. O site foi registrado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL). A página reúne publicações negativas e notícias falsas sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na última semana, a Coligação Brasil da Esperança entrou com uma representação pedindo que a página fosse retirada do ar. A juíza, no entanto, optou por mantê-la.

A juíza também ordenou que o domínio seja listado como site oficial de campanha no TSE, o que não foi feito pela equipe de Bolsonaro.

O Lulaflix foi criado em 30 de agosto de 2022 e está registrado no CNPJ da campanha de Bolsonaro. Entre os conteúdos publicados estão referências aos escândalos de corrupção e algumas notícias falsas que envolvem o petista.

Em 1º de setembro de 2022, o TSE já havia determinado que Bolsonaro apagasse 3 publicações em seu perfil no Twitter que associavam Lula e o PT à facção criminosa PCC.

