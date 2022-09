Montagem Ex-presidente segue em primeiro lugar num eventual segundo turno





A pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta segunda-feira (19) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral em um possível segunda turno contra Jair Bolsonaro (PL) . O levantamento foi encomendado pela TV Globo.

O petista tem 54% das intenções de voto em um eventual 2° turno, enquanto 35% dos eleitores disseram que pretendem votar no atual presidente do Brasil.

Lula oscilou positivamente em um ponto percentual em relação à aferição publicada no dia 12 de setembro, quando apareceu com 53% das intenções de voto. O candidato do PL à reeleição tinha 36% no levantamento anterior.

Brancos e nulos mantiveram os mesmos 8% entre os eleitores entrevistados. Também foi registrado um cenário estável entre aquele que não sabem ou não responderam, que são os mesmos 3% da pesquisa anterior.



O instituto entrevistou presencialmente 3.008 eleitores entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos, para um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00073/2022.



