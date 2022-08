Reprodução David Miranda está na UTI

O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave mas estável, disse hoje o jornalista e marido do político Glenn Greenwald em suas redes sociais.

O político foi internado em um hospital do Rio de Janeiro no dia 7 de agosto após sentir dores abdominais.

“David continua internado na UTI, oficialmente em estado grave mas estável, e continua apresentando algumas melhorias. Apesar dos desafios, temos mais esperança do que nunca em sua recuperação”, escreveu Glenn.

“Como sempre, somos gratos por todo o amor e apoio que ele vem recebendo”, completou.

Glenn chegou a gravar um vídeo com Miranda quando ele foi internado e publicou nas redes sociais.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gleen relatou que o deputado foi a um evento e passou a sentir fortes dores na região do estômago. Por causa disso, ele precisou ser encaminhado a uma emergência, causando preocupação em toda a família.

"Nas 48 horas seguintes nada melhorou, tudo estava piorando, estado grave (...) Hoje foi o primeiro dia que as coisas pararam de piorar, os exames estão mostrando algumas melhoras", contou o jornalista.



"David continua internado no hospital, na UTI, com uma série de complicações envolvendo uma infecção. O que quer que acredite, quaisquer pensamentos, orações, amor serão apreciados. David é a pessoa mais forte que conheço e está lutando como sempre, mas poderia usar todo o apoio", explicou Green.



