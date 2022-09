Divulgação - 16.09.2022 Simone Tebet ao lado de apoiadores

Nesta sexta-feira (16), a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) afirmou que não acredita que as eleições 2022 terminarão no primeiro turno. O posicionamento aconteceu após ser perguntada por jornalistas sobre as pesquisas eleitorais e o movimento dos eleitores para fazer o voto útil. A senadora cumpriu agenda no Distrito Federal.



"Não é à toa que existe uma eleição de dois turnos. Se ganha no primeiro turno de acordo com propostas e ideias que os dois candidatos [mais bem colocados nas pesquisas eleitorais] não apresentam", declarou Tebet.

Com a possível chance de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, iniciou-se o debate para que os eleitores façam o voto útil no próximo dia 2 de outubro. A intenção da campanha petista é conquistar eleitores de Tebet e Ciro Gomes (PDT) e impedir que ocorra um segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O chamado voto útil é quando o eleitor escolhe um candidato que não seja sua primeira opção. Na última pesquisa Datafolha, Lula apareceu com 45% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro obteve 3%, Ciro recebeu 8% e Tebet alcançou 5%.

A senadora aproveitou a entrevista para chamar os dois primeiros colocados nos levantamentos de “candidatos populistas, personalistas e que têm projetos iguais de partidos ideológicos e, consequentemente, querem a eleição no primeiro turno".

"Essa é uma eleição de dois turnos. Nós vamos procurar estar no segundo turno", completou Tebet durante a visita", concluiu Tebet.

Simone Tebet faz discurso às mulheres

A candidata conversou com lojistas e falou que o governo federal precisa fomentar o empreendedorismo feminino para que o Brasil possa crescer na área da economia.

"A Feira dos Goianos é um exemplo da importância da indústria pro Brasil [...] Mas é preciso que a gente invista também no setor que entrega mercadoria. O empreendedorismo, especialmente, o empreendedorismo feminino", explicou a senadora.

Simone Tebet também se encontrou com feirantes e depois encerrou a agenda desta sexta.

