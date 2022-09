MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Tasso Jereissati doa 200 mil para Tebet na reta final de campanha

O senador Tasso Jereissati (PSDB) doou R$ 200 mil para a campanha presidencial de Simone Tebet (MDB). O tucano foi cotado para ser vice na chapa, mas optou por ficar fora da corrida eleitoral.

A doação, feita nesta semana, foi a primeira de uma pessoa física recebida por Tebet, que até então só tinha recursos dos fundos partidários e eleitoral.

A doação foi feita na semana em que a senadora fez sua incursão pelo Nordeste. A campanha de Tebet, que tem como vice a também senadora Mara Gabrilli (PSDB), tem R$ 36,7 milhões em caixa. A maior parte veio do próprio MDB, que repassou R$ 30 milhões. Outros R$ 6,5 milhões vieram do PSDB.

Jereissati fez apenas duas doações nestas eleições. Além dos R$ 200 mil para a chapa de Tebet e Gabrilli, ele também já doou outros R$ 100 mil para a campanha de Raquel Lyra (PSDB), que concorre ao cargo de governadora por Pernambuco.

A última eleição disputada por Jereissati foi a de 2014. Na ocasião, ele declarou possuir R$ 389 milhões em patrimônio.



