Montagem/iG Último Segundo Incêndio atinge prédio de 218 metros de altura na China

Um incêndio atingiu um prédio com 218 metros de altura na cidade de Changsha, localizada na China , nesta sexta-feira (16). Informações da mídia local dão conta de que se trata de um edifício comercial com 42 andares.



O ediício perntence à China Telecom, empresa local de telecomunicações. Em comunicado, eles informaram que não houve registro de mortos ou feridos. O corpo de bombeiros de Chansha informou que cerca de 280 oficiais combateram as chamas no local.

#BREAKING : Emergency personnel dealing with large fire at skyscraper in Changsha area of China's Hunan province pic.twitter.com/nwFJOyrA0M — I.E.N. (@BreakingIEN) September 16, 2022

Imagens transmitidas pela emissora estatal CCTV mostraram uma coluna de fumaça preta tomando conta de toda a extensão lateral do prédio . Também pôde ser observado as chamas tomando conta do edifício.



"De acordo com uma investigação preliminar, (o incêndio ) teria ocorrido em uma parede externa do prédio", disseram bombeiros da província de Hunan na rede social Weibo. De acordo com os oficiais, o primeiro pedido de socorro foi feito às 15h48 (no horário local). "O fogo foi extinto e não foram encontradas vítimas".



"O fogo foi apagado às 16h30" e "as comunicações (por telefone) não foram interrompidas", disse a China Telecom em uma mensagem postada no Weibo confirmando a ausência imediata de vítimas.

A CCTV informou que o prédio teve a sua construção finalizada em 2000, e que a ausência de vítimas pode ter relaçõa direta com a relativa modernidade do arranha-céu.

Confira mais vídeos do incêndio:



Crazy facade fire in Changsha, China 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kwuKLcw4lg — Xinyan (@Xinyan_Huang) September 16, 2022





