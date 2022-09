Montagem Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas disputam uma vaga no segundo turno

O candidato Rodrigo Garcia (PSDB) vai apostar alto em pautas femininas para ultrapassar Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas pesquisas das eleições 2022 . O governador de São Paulo apostará todas as suas fichas no tema para poder crescer nos levantamentos dos institutos. Na avaliação da sua campanha, ambos disputam o eleitorado que vive no interior do estado.



Inicialmente, a campanha do tucano identificou que precisava roubar votos de Fernando Haddad (PT). A avaliação, no começo da corrida eleitoral, era que muitos eleitores de Márcio França (PSB) migraram para o petista, mas poderiam trocar de lado ao conhecer mais o currículo do atual chefe do executivo federal.

Porém, com o andamento da campanha, percebeu-se que o ex-prefeito da capital possui maior força na região Metropolitana de São Paulo, enquanto Tarcísio e Garcia estão com boa entrada nas cidades do interior. Então a sua equipe mudou a estratégia para chegar ao segundo turno.

O novo plano foi mostrar aliados do ex-ministro da Infraestrutura nas propagandas de televisão e reforçar o currículo de Rodrigo. Porém, com a agressão verbal feita por Douglas Garcia (Republicanos) contra a jornalista Vera Magalhães , o governador focará no eleitorado feminino.

Apesar de Tarcísio ter condenado o comportamento do candidato a deputado federal, a repercussão pegou mal para o postulante ao governo do estado. Tanto que a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) já sinalizou ser favorável a expulsão de Douglas do Republicanos.

Rodrigo Garcia criará narrativa contra Tarcísio de Freitas

O governador do estado paulista tentará ligar a imagem do Tarcísio a Douglas. Estuda-se a possibilidade de exibir vídeo do ex-ministro ao lado do deputado estadual na propaganda eleitoral gratuita na TV. Também associar o comportamento do parlamentar a Bolsonaro, que também atacou Vera Magalhães.

Rodrigo Garcia defenderá, nesta reta final, as ações que adotou para proteger as mulheres e como elas fizeram parte do seu governo. O objetivo é enfraquecer a campanha do seu concorrente e alcançar o segundo turno para, quem sabe, enfrentar o petista Fernando Haddad.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.