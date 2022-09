Reprodução/YouTube - 14.09.2022 PoderData: avaliação de Bolsonaro se mantém estável após 7 de Setembro

O trabalho do presidente Jair Bolsonaro (PL) é avaliado como "ruim ou péssimo" por 50% dos eleitores, conforme pesquisa PoderData realizada de 11 a 13 de setembro de 2022. Os que avaliam o desempenho do presidente como "ótimo ou bom" correspondem a 35%.

Na rodada passada, a taxa de ruim ou péssimo estava em 49% e a bom ou ótimo em 34%. Os resultados oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais.

Esta rodada foi a 1ª divulgada depois do feriado de 7 de Setembro. A data foi utilizada pelo presidente como ato de campanha das eleições 2022 . O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o presidente de utilizar as imagens da celebração no bicentenário em peças de campanha.

Mais dados de desempenho do governo

Bolsonaro performa melhor entre os homens do que entre as mulheres. Em relação às regiões do país, eleitores do Centro-Oeste avaliam o trabalho do presidente de maneira mais positiva. Confira:

sexo: o trabalho de Bolsonaro é mais bem avaliado entre os homens (42%). No eleitorado feminino, a maioria (55%) o avalia como “ruim ou péssimo”

o trabalho de Bolsonaro é mais bem avaliado entre os homens (42%). No eleitorado feminino, a maioria (55%) o avalia como “ruim ou péssimo” idade: os jovens de 16 a 24 anos são os mais críticos ao desempenho do presidente: 57% avaliam negativamente

os jovens de 16 a 24 anos são os mais críticos ao desempenho do presidente: 57% avaliam negativamente região: moradores do Centro-Oeste são os que têm avaliação mais favorável do presidente, mas estão divididos: 42% o veem como “bom ou ótimo” e 46% como “ruim ou péssimo”;

moradores do Centro-Oeste são os que têm avaliação mais favorável do presidente, mas estão divididos: 42% o veem como “bom ou ótimo” e 46% como “ruim ou péssimo”; renda: percepção positiva do trabalho de Bolsonaro chega a 42% entre os que recebem mais de 5 salários mínimos. Entre os mais pobres, a visão negativa atinge 58%.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo PoderData. Os dados foram coletados de 11 a 13 de setembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 298 municípios nas 27 unidades da Federação.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-02955/2022.

Agenda dos candidatos nesta quinta (15)

Esta é a agenda dos candidatos à Presidência para esta quinta. Candidatos têm agenda nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste . Entre as atividades estão entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores. Jair Bolsonaro tem atividades internas da campanha em Brasília.

Bolsonaro pede que apoiadores 'virem votos'

Ontem, Bolsonaro se reuniu com apoiadores em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para pedir que todos busquem “virar votos” . O apelo do chefe do executivo federal é uma tentativa de impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença no primeiro turno.

"Eu peço a todos vocês que compareçam às urnas, vá votar de verde e amarelo, convença as pessoas que estão do outro lado a vir para o nosso lado, que é o lado do bem, que é o lado da verdade, da prosperidade, da liberdade, é o lado que todos nós queremos", comentou o mandatário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.