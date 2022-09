Reprodução: youtube - 12/08/2022 Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (14), que "a mulher é uma ajudadora do esposo". A declaração foi dada no evento “Mulheres pelo Brasil”, em Natal (RN).

"Aqui tem um homem talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual”, disse a primeira-dama, referindo-se a Jair Bolsonaro (PL). “Eu acho que se completa, né? Tem que ser assim, minhas amadas. A mulher tem que ser ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, né? Mas graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do meu marido", disse.

A primeira-dama ainda disse que o chefe do Executivo é "rotulado por não gostar de mulheres", apesar de ter aprovado "mais de 70 leis para a proteção do público feminino".

A participação de Michelle e Bolsonaro no evento "Mulheres pelo Brasil" foi mais um esforço do presidente na tentativa de conquistar o eleitorado feminino. Pesquisas de intenções de voto mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando entre esse público.

