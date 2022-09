Reprodução/YouTube - 14.09.2022 Jair Bolsonaro quer "virar voto"

Nesta quarta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com apoiadores em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para pedir que todos busquem “virar votos”. O apelo do chefe do executivo federal é uma tentativa de impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença no primeiro turno.



"Eu peço a todos vocês que compareçam às urnas, vá votar de verde e amarelo, convença as pessoas que estão do outro lado a vir para o nosso lado, que é o lado do bem, que é o lado da verdade, da prosperidade, da liberdade, é o lado que todos nós queremos", comentou o mandatário.

"A luta não será fácil, ainda não está decidido. Vocês veem por aí um instituto de pesquisas que não tem qualquer credibilidade dando vitória para um bandido no primeiro turno. Nossa pesquisa é o Datapovo, é o sentimento de cada de vocês, o comparecimento nas urnas e o convencimento de quem está equivocado para nós continuarmos trilhando o futuro que interessa a cada um de nós", completou.

De acordo com dados da última pesquisa Ipec, divulgada na última segunda (12), Bolsonaro continuou na segunda colocação, atingindo 31% das intenções de votos. Já Lula pulou de 44% para 46%, alcançando 51% dos votos válidos, tendo chance real de vencer no primeiro turno.

Bolsonaro quer levar a eleição para o segundo turno

A campanha bolsonarista tem trabalhado para impedir que o ex-presidente consiga levar as eleições 2022 no dia 2 de outubro. A ideia é mobilizar os apoiadores do atual governante brasileiro e suavizar o discurso dele para que os eleitores mais moderados pratiquem o voto útil para o petista.

A estratégia não é por acaso. Em um eventual segundo turno, Bolsonaro teria o mesmo espaço que Lula na propaganda eleitoral e o confrontaria com maior tempo em debates. Além disso, as ações do governo na área econômica teriam mais tempo de surtir efeito para a população.

Há enorme atenção em relação ao próximo Datafolha. A torcida é para que o ex-presidente se mantenha estacionado.

