Waldemir Barreto/Agência Senado Romário lidera a intenções de voto no Senado no Rio

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15) apontou que o ex-jogador Romário (PL) lidera as intenções de voto para ter uma vaga no Senado pelo estado do Rio de Janeiro .

O levantamento mostra que 31% dos eleitores pretendem votar no candidato do PL nas eleições de outubro. Na segunda posição aparece Alessandro Molon (PSB), com 13% das intenções de voto.

Na pesquisa divulgada há duas semanas, Romário aparecia com os mesmos 31%. Molon, por sua vez, atingia 12% no levantamento anterior e subiu um ponto perncentual nos dados divulgados nesta quinta-feira.

Clarissa Garotinho (União Brasil) tem 8% das intenções de voto, e Cabo Daciolo (PDT), candidato à Presidência em 2018, marca 7%. O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) foi citado por 6% dos eleitores.



O candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o também petista André Ceciliano, tem 5%. Também pontuaram os candidatos Professor Helvio Costa (DC) e Raul (UP), com 1% cada.

Brancos e nulos somam 14% das respostas ao Datafolha. Não souberam ou não responderam correspondem a 11% dos entrevistados.

O Datafolha entrevistou 1.202 pessoas no Rio de Janeiro no período de 13 a 15 de setembro. A pesquisa, registrada no TSE sob o código RJ-00509/2022, tem margem de erro máxima de três pontos percentuais para mais ou menos, considerando um nível de confiança de 95%.

