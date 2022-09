Reprodução - 14.09.2022 O diretor de jornalismo da TV Cultura arremessa o celular do deputado Douglas Garcia (Republicanos) na arquibancada após agressões

Nesta terça-feira (13), durante a agressão sofrida por Vera Magalhães após o debate na TV Cultura , o diretor de jornalismo da emissora Leão Serva resolveu entrar no meio da confusão e tomar o celular do deputado Douglas Garcia (Republicanos) e arremessá-lo na arquibancada.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais , Serva entra em meio aos seguranças, que tentavam controlar o parlamentar, e toma o celular de Garcia. Veja:

A @tvcultura teve seu jornalista Vladimir Herzog assassinado pela ditadura. Hoje, em pleno período democrático, seu diretor Leão Serva honrou a história e se obrigou a fazer uso de legítima defesa da profissional da emissora @veramagalhaes , vítima de injusta violência política. pic.twitter.com/WCIZpB1HUe — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) September 14, 2022

Após o ocorrido, o diretor de jornalismo gravou um vídeo explicando o ataque e perseguição de Douglas Garcia contra Vera Magalhães.



🗣️ “Ele veio aqui visivelmente com a intenção de ‘lacrar’. A única solução possível naquele momento era afastá-lo da ‘lacração’”, disse Leão Serva sobre o momento em que tirou o celular da mão de Douglas Garcia, que “já tem uma prática de assédio a @veramagalhaes há um bom tempo” pic.twitter.com/yErInE6TKF — UOL Notícias (@UOLNoticias) September 14, 2022

A jornalista sofreu diversas agressões verbais e foi hostilizada pelo parlamentar após debate entre candidatos ao governo de São Paulo.



O deputado, que é apoiador do atual mandatário do país, reproduziu falas do presidente chamando a Vera de 'vergonha para o jornalismo brasileiro' e reproduziu uma notícia falsa em relação a remuneração da jonalista na TV Cultura.

Veja o vídeo da agressão contra Vera Magalhães:

Este senhor é deputado estadual bolsonarista em SP. Se chama Douglas Garcia. Veio me xingar, me agredir, enquanto eu estava sentada no debate. É assim que essas pessoas trAtam a imprensa pic.twitter.com/bIAmzhTnWO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

No Twitter, Vera Magalhães escreveu: "Não tenho medo de homem que ameaça e intimida mulher". Ela, ainda, afirmou que precisou sair escoltada por seguranças do Memorial da América Latina — local onde aconteceu o debate — e acrescentou que irá registrar um boletim de ocorrência por conta da ameaça. "Um país que condescendendo com esse tipo de ameaça à imprensa não é uma democracia plena. Basta!", adicionou a jornalista.

