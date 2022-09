Reprodução - 08.09.2022 Bolsonaro e Lula

O levantamento PoderData, divulgado nesta quarta-feira (14), mostra o ex-presidente Lula (PT) com 43% das intenções de voto contra 37% do atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL). A diferença é de 6 pontos percentuais entre os dois, não alterando o cenário de intenção de votos para o 1º turno em relação a última pesquisa divulgada há uma semana.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB) está com 5%, ambos também não mostram alterações nas intenções considerando a margem de erro. A alteração aparece para Felipe d’Avila (Novo) que marcou 1% [o presidenciável não havia pontuado na pesquisa anterior]. Já os demais candidatos não pontuaram.

O levantamento foi realizada pelo PoderData entrevistou 3.500 eleitores em 298 municípios nas 27 unidades da Federação entre 11 e 13 de setembro de 2022 através de ligações para celulares e telefones fixos. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-02955/2022.

