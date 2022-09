Reprodução - 08.09.2022 Bolsonaro e Lula

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (13), para as eleições de 2022 , mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em empate técnico com o atual mandatário do Brasil , Jair Bolsonaro (PL). Segundo a pesquisa, o petista tem 39,6% das intenções de voto contra 36,5% do atual presidente , ou seja, o empate segue considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

No último levantamento, divulgado há uma semana, também houve empate técnico, Lula marcava 40,2% e o chefe do Executivo 36,4%.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar com 7,4%. Simone Tebet (MDB) tem 4,7%, já os demais candidatos ponturam menos de 1% cada.

Brancos e nulos somam 6%. Os que não sabem ou não responderam são 4%.

Em um possível 2º turno entre os candidatos líderes na pesquisa, Lula venceria com 47,4% contra 41,2% do atual mandatário do país. Brancos, nulos ou nenhum seriam 7,9%. Os que não sabem ou não responderam são 3,6%.

A pesquisa do Instituto ouviu 2.020 eleitores entre 8 a 12 de setembro de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-05388/2022.



