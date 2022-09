Divulgação Ciro gastou mais de R$ 800 mil para impulsionar candidatura no Facebook

Ciro Gomes (PDT) é o candidato nas eleições de outubro deste ano que mais gastou com impulsionamento da campanha no Facebook. A informação é do portal do TSE que faz a divulgação de conta dos candidatos.



No total, o pedetista já gastou R$ 823.550 em despesas para que seus conteúdos sejam impulsionados na rede social. O presidenciável está na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto nas eleições deste ano.

De acordo com o último levantamento divulgado pelo Datafolha, que foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, Ciro aparece como intenção de voto de 7% dos entrevistados.

Ranking com outros candidatos

Os dados divulgados pelo TSE apontam que Alexandre Silveira de Oliveira, senador pelo estado de Minas Gerais, é o segundo candidato que mais investiu para divulgar a campanha no Facebook. No total ele, que é candidato ao Senado pelo PSD, gastou R$460.000.

A terceira colocação do ranking é ocupada pelo ex-presidente nacional do PSDB, José Aníbal. Concorrendo ao cargo de deputado federal pelo PSDB, ele investiu R$ 315.000.

Elmano de Freitas, candidato do PT ao governo do Ceará que está na segunda colocação nas pesquisas, investiu R$ 300.332 em impulsionamento no Facebook e está na quarta posição entre os que mais gastaram.



O top 5 do ranking é ocupado por Jorginho dos Santos Mello. O candidato do PL, partido de Bolsonaro, ao posto de governador de Santa Catarina investiu R$ 265.000 para divulgar a sua campanha na rede social.

