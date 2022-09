Eleições: veja os cinco maiores doadores para a campanha de Bolsonaro

Odilio Balbinotti Filho

Em segundo lugar, com 600 mil reais doados, destaca-se Odilio Balbinotti Filho, presidente do Grupo Atto Sementes (antiga Adriana Sementes), com atuação forte no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Balbinotti é considerado hoje o maior produtor individual de sementes de soja e milheto do país.