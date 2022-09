Reprodução/Flickr Marco Vinholi explica saída de prefeito de Marília do PSDB

O presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, esclarece que Daniel Alonso, prefeito de Marília, saiu do partido antes de ser expulso.



Segundo ele, Alonso perdeu espaço na legenda na cidade após o partido ter filiado o deputado estadual e líder da legenda na Alesp, Vinicius Camarinha.

O fato de ter perdido terreno contrariou o prefeito, que nunca aceitou o processo de reformulação da legenda.

"É uma questão eminente local. Em Marília, trata-se de uma escolha do próprio partido. O PSDB quer crescer e por isso optou pela filiação do deputado Vinicius Camarinha, ex-prefeito e líder do governo, nomeado para conduzir o partido no município e consequentemente a saída do prefeito", explica Vinholi.

Alonso nunca foi visto como apoiador da candidatura a reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo de São Paulo. "É pura birra", completa Vinholi.



Sua adesão ao grupo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), agora de maneira oficial, era tão esperada que sua filha, Daniele Alonso, já era filiada ao PL de Jair Bolsonaro.

