Creative Commons Torres Gêmeas durante o ataque em 11 de setembro de 2001

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden vai participar, neste domingo, de uma sessão solene junto ao Memorial do Pentágono no estado de Virgínia. A data marca o 21º aniversário do pior ataque terrorista do país, que deixou quase 3 mil mortos após a derrubada das torres do World Trade Center. O secretário da Defesa Lloyd J. Austin III e do chefe do Estado-Maior, general Mark A. Milley também estarão presentes.

Biden visitará o Pentágono para participar de uma cerimônia para homenagear e lembrar as vítimas do ataque terrorista de 11 de setembro. A primeira-dama Jill Biden está programada para falar em Shanksville, Pensilvânia, onde um dos aviões sequestrados caiu.

Em Nova York, serão lidos os nomes de todas as vítimas. O dia na cidade será também marcado por momentos de silêncio e outras homenagens. Outras comunidades ao redor do país estão marcando o dia com vigílias à luz de velas e cultos religiosos.

Na manhã de 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. Dois deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center (WTC), na ilha de Manhattan, em Nova York, um chocou-se com o Pentágono (sede do Departamento de Defesa dos EUA, em Washington D.C.), e outro caiu numa área desabitada no Estado da Pensilvânia.

Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões. O 11 de Setembro é considerado o ataque com o maior número de mortos da história. Além disso, foi uma tragédia que mudou, em vários aspectos, os rumos do mundo.

