Na noite da última quinta-feira (8), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou durante comício para as eleições deste ano, em Nova Iguaçu (RJ), os atos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) nas comemorações do 7 de setembro com a Ku Klux Kan , uma organização terrorista que surgiu em 1865 .

"Foi uma coisa muito engraçada, que o ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. Porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador", disse o petista durante o comício.

Nesta sexta-feira (09), o petista disse que fez referência apenas ao palanque em que estava o atual presidente.

“O palanque, aqui de Copacabana, pela fotografia que eu vi, e eu só vi na televisão, era supremacia branca no palanque. Eu até comparei que parecia um pouco a Ku Klux Klan, só faltou o capuz, só faltou a máscara. Um palanque de uma elite que tinha um cidadão vestido de Louro José que era o artista principal da festa”, disse em entrevista a jornalistas.

Resposta de Bolsonaro

Jair Bolsonaro rebateu a declaração de Lula. O mandatário publicou um vídeo com uma legenda irônica, que diz:

"Parece que o ex-presidiário se sentiu excluído após esse vídeo. Em resposta, chamou o povo de "cuscuz clã", talvez porque assistiu a milhões de brasileiros vestindo amarelo", escreveu Bolsonaro.

- Parece que o ex-presidiário se sentiu excluído após esse vídeo. Em resposta, chamou o povo de "cuscuz clã", talvez porque assistiu a milhões de brasileiros vestindo amarelo. pic.twitter.com/DVSomDrRl7 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 9, 2022

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) também criticou a comparação feita por Lula. “É este o homem que quer pacificar o país?”, indagou o pedetista nas redes sociais.

