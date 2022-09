Reprodução/SBT News - 07.09.22 Bolsonaro discursa em ato do 7 de Setembro em Copacabana (RJ)

"No próximo mês, seu presidente, Jair Bolsonaro, enfrenta uma eleição que todas as pesquisas dizem que ele provavelmente perderá." É assim que se inicia o artigo chamado 'Ganhando ou Perdendo, Jair Bolsonaro se coloca como uma ameaça à democracia brasileira", publicado na edição desta semana da revista britânica The Economist.

Brazil's President Bolsonaro is preparing a Big, Trumpian Lie: that if he loses an election, the other side must have cheated https://t.co/bKnoOEozP3 pic.twitter.com/dxSNl0yH0x — The Economist (@TheEconomist) September 8, 2022





O mandatário brasileiro foi parar na capa da revista, considerada uma das mais influentes do planeta. No texto, Bolsonaro é descrito como 'o homem que queria ser Trump', e que está preparando sua 'grande mentira' para contestar o resultado do processo eleitoral em outubro - assim como o ex-presidente dos Estados Unidos faz até hoje.

"Ele diz que aceitará os resultados se forem ‘limpos e transparentes’, o que acontecerá. O sistema de votação eletrônica brasileira é bem controlado e difícil de ser interferido. Mas aí está a pegadinha: Bolsonaro continua dizendo que as pesquisas estão erradas e que ele está à caminho da vitória. Ele continua insinuando, também, que as eleições estariam de alguma forma, armadas contra ele", diz a The Economist. "Todos os sinais são de que ele vai perder uma eleição e dizer que ganhou."

Segundo o texto, Bolsonaro se prepara para “acusar fraudes nas urnas e negar o veredito dos eleitores”. A The Economist ainda fala sobre o receio de alguns brasileiros do presidente incitar um golpe tal como o 6 de Janeiro do ano passado em Washington, “ou talvez pior.”





