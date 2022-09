Reprodução / Youtube 04.09.2022 Lula no ABC em evento com empregadas domésticas - 04.09.2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com os coordenadores da sua campanha e pediram maior atenção em São Paulo. O petista destacou que perdeu no estado nas últimas quatro eleições nacionais, mas conseguiu eleger o presidente em três delas. Para liquidar no primeiro turno, o líder nas pesquisas ressalta que é importante não descolar do presidente Jair Bolsonaro (PL).



De acordo com dados da última pesquisa Ipec, divulgada nesta semana, mostrou Lula com 35% das intenções de votos, enquanto seu adversário tem 36%. Mas o sinal de alerta se acendeu com o crescimento de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo. Ele saltou de 17% para 21%.

A jornalista Andreia Sadi informou que o PT fará ajustes na campanha em São Paulo. O Portal IG apurou que uma das alterações é apontar problemas na economia que atingem pessoas com renda acima de cinco salários mínimos. Também usará ainda mais a imagem de Geraldo Alckmin (PSDB), tratado como um dos políticos mais populares do estado.

O objetivo do ex-presidente é terminar a eleição colado em Bolsonaro. Caso obtenha sucesso, Lula tem convicção que terá muita chance de liquidar a corrida eleitoral já no primeiro turno.

Além disso, frear o atual presidente é também impedir o crescimento de Tarcísio. Não é segredo para ninguém que o PT sonha em administrar o maior colégio eleitoral do país. A única vez que a sigla quase conseguiu vencer no estado foi em 2002, com Jose Genuíno. Na ocasião, a sigla perdeu para Alckmin, atual vice da chapa de Lula.

