Montagem Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL)





O PT protocolou, hoje, uma manifestação no STF em que afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), utiliza a estrutura militar dos atos do Dia da Independência de maneira inconstitucional. O partido indica possível abuso de poder político e econômico praticado pelo chefe do Executivo na suposta tentativa de apropriar-se da comemoração para fotalecer a campanha de reeleição.

"Os preparativos para o evento em Copacabana já começaram a ser orquestrados com a montagem de somente um palco como estrutura, com a mão de obra de militares do Exército, sendo inegável que, caso o presidente da República venha a discursar para seus apoiadores, ele utilizará a estrutura montada e custeada pelas Forças Armadas em evento flagrantemente de campanha eleitoral", disseram os advogados que representam o partido na manifestação encaminhada à ministra Carmen Lúcia.

Para o PT, Bolsonaro visa cooptar a força militar como se fosse sua própria força.

"Trata-se de uma escalada autocrata e totalitária, com intuito de oprimir opositores políticos e compelir eleitores ao enganoso pensamento de Bolsonaro é o próprio Estado. É, portanto, um ato inconstitucional e antidemocrático em sua mais pura essência", afirma a sigla.





O partido protocolou a manifestação, juntada a uma ação iniciada pela Rede Sustentabilidade em agosto deste ano, após a campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), começar, hoje, a veicular na TV e internet um vídeo em que o chefe do Executivo convida apoiadores a participarem dos atos do Dia da Independência, em Brasília e no Rio de Janeiro.

"Neste 7 de Setembro, eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Em paz e harmonia, vamos saudar a nossa independência. Compareça. A festa é nossa, é do nosso Brasil e da nossa bandeira verde e amarela", diz o presidente.

