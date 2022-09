Amira Hissa/Divulgação Alexandre Kalil falou sobre um eventual governo

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) afirmou que o ex-governador Fernando Pimentel não estará no seu governo, caso seja eleito nas eleições que ocorrerão em outubro. O ex-prefeito de Belo Horizonte é apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas deixou claro que não tem qualquer relação política com o ex-chefe do executivo mineiro.



Kalil não quer ter seu nome ligado ao ex-governador porque Pimentel deixou o Palácio Tiradentes com alta rejeição da população. Em 2018, tentou ser reeleito, mas não conseguiu chegar ao segundo turno. Na ocasião, enfrentou o antipetismo e a onda bolsonarista, que foi responsável pela vitória de Romeu Zema (Novo).

Fernando foi muito criticado por atrasar o pagamento de funcionários públicos, além de não realizar repasses para as prefeituras.

Com a impopularidade ainda em alta, Pimentel foi citado por adversários de Kalil, afirmando que o ex-governador estaria em um eventual governo do ex-prefeito de Belo Horizonte.

“Qual a chance de o Fernando Pimentel participar do meu governo? É exatamente zero”, disse Kalil em entrevista ao jornal O Globo, ao site Valor Econômico e para a rádio CBN.

Na sabatina, ele foi questionado se a relação com o PT era oportunismo ou o candidato tinha afinidade com a sigla. “Não é uma relação de ocasião e uma relação eleitoral. O PT fez parte do meu governo e foi na Câmara Municipal oposição ao meu governo”, explicou. “O meu PT é o do presidente Lula”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.