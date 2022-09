Reprodução: commons - 11/05/2022 Kalil tem o apoio de Lula em Minas Gerais

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o seu adversário, Romeu Zema (Novo). O ex-prefeito de Belo Horizonte associou o chefe do executivo federal ao governador e relatou que a gestão bolsonarista não tem a menor preocupação em dar representatividade aos mineiros.



“Isso aqui já foi estado importante. Perdeu importância. O senhor presidente da República acha que Minas Gerais é um lixo? Achou sempre . Nós tivemos cinco ministros de Estado no governo Lula, hoje não tem nenhum. Somos o segundo estado da federação e o segundo colégio eleitoral”, criticou Kalil em entrevista ao jornal O Globo, ao site Valor Econômico e para a rádio CBN.

Kalil se tornou um grande crítico de Bolsonaro em 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. O ex-prefeito de BH foi um dos governantes que apoiou o isolamento social para evitar a propagação da doença na capital mineira e desaprovou as declarações negacionistas do presidente.

Por conta disso, no fim do ano passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a negociar uma aliança com Alexandre para estarem no mesmo palanque nas eleições deste ano. Em junho, Kalil anunciou que receberia o apoio do petista e eles estariam juntos na campanha.

Na sabatina, ele foi questionado se a relação com o PT era oportunismo ou o candidato tinha afinidade com a sigla. “Não é uma relação de ocasião e uma relação eleitoral. O PT fez parte do meu governo e foi na Câmara Municipal oposição ao meu governo”, explicou. “O meu PT é o do presidente Lula”.

