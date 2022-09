Reprodução/TV Globo - 22.08.2022 Equipe de Bolsonaro busca doações para a campanha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já avisou para a campanha que não vai participar de reuniões para pedir doações e designou seu filho Flávio (PL) e o vice da sua chapa, o general Braga Netto (PL), para conversar com potenciais doadores. O senador e o ex-ministro viajaram para o Mato Grosso e conseguiram cerca de meio milhão. No entanto, o valor está muito abaixo do que a equipe bolsonarista esperava.



Segundo aliados, a resistência de empresários para dar dinheiro para a campanha passa pela falta de empenho do chefe do executivo federal. Muitos solicitaram uma reunião com o governante para falar das suas demandas e, consequentemente, tirar fotos. O problema que Bolsonaro não quer fazer parte deste tipo de evento.

O argumento usado pelo presidente é que seu tempo precisa ser usado para administrar o país e fazer campanha. Ele relatou que pode gravar vídeos, áudios e até mesmo realizar videochamada com potenciais doadores, mas quer que seu filho e Braga Netto resolvam essas questões.

Como noticiado pelo IG, Flávio se descolou do pai e ganhou protagonismo na campanha. Ele tem tomado decisões sem consultar o presidente para acelerar alguns pontos.

Só que a equipe bolsonarista acredita que o chefe do executivo federal precisará entrar em campo para poder arrecadar mais dinheiro. Além disso, a ordem é que se diminua o tom nas críticas em cima das pesquisas. Muitos empresários não estão dando dinheiro para a campanha por acreditarem que Bolsonaro será reeleito com facilidade.

O senador Flávio já avisou para todos que a disputa não será fácil e as doações serão fundamentais para enfrentar o PT, segundo informou a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 1° de setembro, Lula apareceu com 45% e Bolsonaro atingiu 32%. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) cresceram, alcançando 9% e 5%, respectivamente.

