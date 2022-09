Amira Hissa/PBH Ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD)

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) afirmou que o estado mineiro é “estranho”. O comentário é sobre a liderança do seu adversário Romeu Zema (Novo), que tem grande chance de vencer a eleição no primeiro turno, conforme a última pesquisa Ipec.



Em entrevista para o jornal O Globo, ao site Valor Econômico e para a rádio CBN, os jornalistas destacaram que o ex-prefeito de Belo Horizonte tem 30% de rejeição do eleitorado. Questionado se faria alguma mudança na campanha para crescer nas intenções e votos, Kalil disse que não.

“Eu não estou preocupado com isso (pesquisa). Não tem mudança de estratégia”, explicou o candidato do PSD. “Eu não tenho nada para mudar na minha vida, sou pai de três filhos, tenho 63 anos. Sou avô de quatro netos e a quinta está a caminho. Não quero mudar minha vida, fazer malabarismo, ajoelhar em igreja quem nunca entrou em igreja”.

Ele relatou que não se preocupa com as pesquisas, porque, na visão deles, elas possuem metodologias diferentes. Kalil usou a vitória de Zema, em 2018, quando estava com 7% faltando uma semana para a eleição. “Minas é um estado muito estranho, muito grande, vamos com calma sobre pesquisa”, concluiu.

