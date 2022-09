Alan Santos/PR - 07.09.2021 Bolsonaro durante hasteamento da Bandeira Nacional, em 2021

O desfile militar de 7 de setembro em Brasília deste ano vai gastar cerca de R$ 3,38 milhões, segundo Diário Oficial da União. Além da tradicional parada militar, que acontece na Esplanada dos Ministérios, também estão previstos fogos de artifício na Torre de TV da capital federal. O serviço será prestado pela WFC-Goiás Serviços e Prestações.

Em 2019, o valor do evento chegou a R$ 971 mil. Já em 2020 e 2021, o desfile foi interrompido por causa da pandemia. Neste ano, o dia marcará o Bicentenário da Independência do Brasil. É esperado um público recorde para 2022, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar qualquer tipo de conflito.

No dia do desfile, são esperadas manifestações de apoiadores do atual mandatário do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

Em 2021, apoiadores do governo, em protesto, furaram um bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal e ocuparam a Esplanada com caminhões. O local só começou a ser desocupado a partir do dia 9, depois de algumas negociações entre Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e os manifestantes.

Neste ano, para evitar a repetição de tais atos, o governo do DF proibiu a entrada de veículos na Esplanada e deve isolar, inclusive para pedestres, os prédios considerados sensíveis, como a própria sede do Supremo e o Congresso, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça.

Após sair de Brasília, Jair Bolsonaro participará do evento de 7 de setembro no Rio de Janeiro.

