Montagem Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia são concorrentes

O candidato ao governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) se prepara para iniciar uma ofensiva contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) após o ato de 7 de setembro. A campanha do governador aguarda a presença do adversário no comício que ocorrerá na Avenida Paulista. A expectativa que frases antidemocráticas e radicais sejam ditas por apoiadores do ex-ministro.



A equipe do tucano pretende usar ao máximo qualquer posicionamento de bolsonaristas contra a democracia, os juízes do Supremo Tribunal Federal e as urnas eletrônicas. Aliados do governador identificaram que muitos eleitores não estão dispostos a apoiarem candidatos que usam discursos golpistas.

O que ainda não se sabe é como será feito o desgaste, já que Tarcísio tem uma postura mais contida em comparação com outros apoiadores do presidente. A tendência é que a campanha do PSDB mostre frases do próprio presidente Jair Bolsonaro e fotos de Freitas ao lado do mandatário.

As críticas contra o ex-ministros aumentarão nos próximos dias, porque o grupo de Garcia identificou que não será suficiente apenas bater em Fernando Haddad (PT). Na avaliação da campanha, o tucano pode roubar cerca de 8% do petista, no entanto, precisa frear o crescimento de Tarcísio.

Além de associá-lo aos discursos radicais de Bolsonaro, Rodrigo falará da atuação de Freitas no Ministério da Infraestrutura. Irá dizer que o ex-ministro investiu pouco no estado paulista.

Segundo a última pesquisa Ipec, Garcia apareceu com 15% das intenções de votos, enquanto Tarcísio fechou com 21%. Haddad lidera com 35%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.