Reprodução / Youtube 04.09.2022 Lula no ABC em evento com empregadas domésticas - 04.09.2022

Neste domingo (4), o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, caso seja eleito, reajustar anualmente o salário mínimo acima da inflação, o que significa ganho salarial real. A promessa foi realizada em comício em São Bernardo do Campo (SP).



Durante encontro com empregadas domésticas, o petista falou que os reajustes serão realizados por decreto presidencial e que sua equipe fará um “esforço muito grande” para fazer “o que precisa ser feito”. “Primeiro o salário mínimo será reajustado todo ano por decreto", falou.

No plano de governo do PT, é citado o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Em São Paulo, o candidato ao governo Fernando Haddad também prometeu fazer o aumento no estado paulista.

O posicionamento petista é bem diferente do governo Jair Bolsonaro. O presidente mandou ao Congresso o Orçamento do ano que vem e o texto prevê um salário mínimo de R$ 1.302, aumentando 7,41%, repondo apenas a inflação prevista.

"Nos compromissos deles, pasmem, não está nem aumento do salário mínimo, não está nem reajuste da tabela de Imposto de Renda e não está a continuidade do Auxílio Emergencial [Auxílio Brasil]. Então, é preciso a gente se preparar para não cair na mentira. Porque fariseu mente, e a gente não pode acreditar nessas mentiras porque a gente vai amargar o pão que o diabo amassou nos próximos períodos", criticou Lula.

O ex-presidente ainda chamou o seu adversário de mentiroso. “Então, esse cidadão passa o tempo inteiro enganando a sociedade. Ele [Bolsonaro] deu esse salário emergencial agora de R$ 600. Vocês estão lembrados que ele queria dar R$ 200. O Congresso aprovou R$ 600, ele depois tirou para R$ 400. Agora, como está chegando perto das eleições, ele resolveu voltar para R$ 600, resolver dar uma ajuda para táxi, resolveu dar uma ajuda para caminhoneiro até dezembro", concluiu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.