Reprodução redes sociais - 04.09.2022 Briga em bar na Barra da Tijuca termina em morte

Tiros, cadeiras para o alto, gritos e correria na madrugada deste domingo, num bar da Rua Olegário Maciel, área nobre do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais registram a confusão que culminou na morte de Bruno Alves da Silva. Baleada, a vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Bruno Alves da Silva fazia parte de uma quadrilha de clonagem de cartão de crédito que chegou a movimentar, ao menos, R$ 4 milhões. Ele e seu irmão gêmeo, André Alves da Silva, também condenado, eram apontados como chefes do bando.

De acordo com testemunhas, dois homens se envolveram em uma discussão e um deles teria realizado pelo menos cinco disparos contra a vítima. Nas redes sociais, uma delas disse que foi buscar um passageiro no bar quando viu a confusão. Segundo ele, o atirador estava trastornado e queria ainda incendiar o carro da vítima:

— Fui buscar um passageiro no Praticitá. O bar tava cheião. Um cara começou a tacar cadeira um no outro. O bar começou a dispersar. Do nada o maluco puxou uma arma e deu sete tiros no maluco. Aí começou geral a correr. O passageiro a entrar dentro do carro, maior alvoroço… O maluco transtornado. Ele gritando, alguém me arruma um isqueiro aí pra eu incendiar o carro desse filho da...Matou o cara e ainda queria tocar fogo no carro do maluco. Bagulho doido ali na Olégario Marciel — contou.



Outra pessoa que passou pelo local comentou que estava saindo de casa quando presenciou a confusão.

— Sem um dia de paz. Saí de casa para me distrair e vejo dois machos brigando e terminando em tiro (a discussão) em menos de dois minutos. (Foram) No mínimo cinco tiros — desabafou.

Outro comentário nas redes sociais afirma que após o suspeito efetuar os disparos começou uma verdadeira correria.

— Mais detalhes eu não tenho. Mas foi um corre e muito quebra quebra— relatou.

A Polícia Militar informa que, na madrugada deste domingo (04/09), policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram acionados para uma ocorrência em um bar Avenida Olegário Maciel, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes encontraram um homem ferido, vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelos agentes mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital Fluminense.

A Delegacia de Homicídios da Capital, por sua vez, informa que, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Bruno. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

