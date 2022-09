Divulgação / Polícia Montada Real Canadense de Saskatchewan Suspeitos de terem matado dez pessoas no Canadá

Dez pessoas foram mortas e várias ficaram feridas, neste domingo, após ataques com faca na província de Saskatchewan, no Canadá, informou a Polícia Montada Real Canadense (RCMP) da cidade de Melfort. A corporação emitiu um alerta e deu início às buscas de dois homens suspeitos de terem cometido os crimes.



"Localizamos 10 indivíduos falecidos em 13 locais nas comunidades de James Smith Cree Nation e de Weldon, em Saskatchewan", disse a comissária assistente da Real Polícia Montada Canadense, Rhonda Blackmore, em coletiva de imprensa. "Várias outras vítimas ficaram feridas, 15 das quais foram transportadas para vários hospitais", acrescentou.

A princípio, os indícios apontam que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória. Os ataques aconteceram em regiões isoladas da província. A polícia investiga uma informação de que os suspeitos podem estar viajando de carro pela cidade de Regina, capital de Saskatchewan. As buscas se estendem por mais duas províncias: Alberta e Manitoba.

"Se estiver na área de Regina, tome precauções e considere se abrigar no local. Não deixe um local seguro. Tenha cuidado ao permitir que outras pessoas entrem em sua residência. Não se aproxime de pessoas suspeitas. Não pegue caronas. Denuncie pessoas suspeitas, emergências ou informações", orienta a corporação, em comunicado.

