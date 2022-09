Ricardo Stuckert/Divulgação O senador Renan Calheiros e Renan Filho com Lula

Neste sábado (3), o senador Renan Calheiros usou o perfil do Twitter para pedir voto ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atacar o presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar mostrou dados da última pesquisa Datafolha e afirmou que é importante que os eleitores utilizem o voto útil para derrotar no primeiro turno o atual chefe do executivo federal.



“De acordo com o DataFolha, Lula lidera em todos os recortes, inclusive nos maiores colégios eleitorais como São Paulo (40x35), Minas Gerais (47x30), Rio de Janeiro (42x36) e Bahia (61x20)”, escreveu o emedebista.

“Lula também já virou em estados como o Rio Grande do Sul (42x34). Cada dia é mais útil o voto útil para eliminar o inútil”, completou Calheiros, fazendo uma referência ao presidente Jair Bolsonaro.

A inimizade entre o atual governante e Renan começou por causa da presidência do Senado, em 2019. Na ocasião, Calheiros era tratado como o grande favorito para ocupar a cadeira da Casa, tendo o apoio da família do chefe do executivo federal. Porém, os bolsonaristas optaram por votar em Davi Alcolumbre.

Calheiros ficou furioso e chegou a discutir com Flávio Bolsonaro (PL). A partir dali, o rompimento foi definitivo e o senador passou a ser oposição. Inclusive, acabou sendo relator da CPI da Covid, realizando duras críticas contra a gestão bolsonarista na pandemia.

Renan Calheiros e Lula

Renan se afastou do PT por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas se reaproximou na campanha à Presidência de Fernando Haddad, em 2018.

A relação ficou ainda mais forte com a saída de Lula da prisão. O petista conversou com o senador e negociou um possível apoio do MDB para sua chapa já no primeiro turno, o que acabou não ocorrendo, pois o partido optou por lançar a candidatura de Simone Tebet.

No entanto, a ala liderada por Calheiros tem apoiado publicamente Lula. Há uma grande tendência, caso o ex-presidente chegue ao segundo turno contra Bolsonaro, que o MDB apoie oficialmente o PT.

PT e o voto útil

O pedido de voto útil do senador faz parte da estratégia do PT para que Lula vença as eleições no primeiro turno. O objetivo é convencer o eleitor a necessidade de não ter um segundo turno para evitar o fortalecimento de Bolsonaro.

Os eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Tebet são os maiores alvos, pois são os que apresentam maiores possibilidades de mudarem de candidatos, caso percebam que a eleição pode terminar no primeiro turno.

